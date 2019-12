La météo du Mercredi 18 décembre 2019 en Corse

Livia Santana le Mercredi 18 Décembre 2019 à 07:25

Le temps sera gris et pluvieux sur la quasi-totalité de l’île. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 2 000 m. Persistance d’un vent d'Est à Sud-Est assez fort dans le Cap Corse et le long de la cote orientale. Vent de nord-est assez fort du coté de Porto Vecchio 30/50 km/h. Températures maximales en baisse 11 à 15 degrés.



