La grandeur d'âme de Napoléon 1er a scintillé de mille feux dans le ciel de Calvi

Dès l'envol des premières fusées tirées des remparts, au-dessus de la citadelle, la magie a opéré et les différents motifs proposés ont emmené les spectateurs dans un monde de magie, de rêves et de couleurs.

En cette douce soirée de pleine lune, les musiques accompagnant ce spectacle féerique, comme par exemple le 3ème symphonie de Beethoven, ou encore celle du sacre de Lesueur et musiques militaires vous prenaient au corps et donnaient encore plus de relief.

Que dire aussi de ce bouquet final qui a complètement embrasé le ciel de Calvi avec des tableaux multicolores d'une très haute intensité.

Les applaudissements et ce concert de cornes de brume provenant des yachts à quai et d'une armada de bateaux en mer étaient les plus beaux des cadeaux que tous pouvaient faire à la Ville de Calvi qui nous a offert un spectacle de très grande qualité.

Et, ce n'est pas le Prince Charles Napoléon, spectateur privilégié de ce spectacle pyrotechnique, son et lumière qui nous contredira.

Cette édition 2019 du feu d'artifice de Calvi restera à n'en pas douter comme un moment exceptionnel que nous avons eu la chance et vivre et de partager.

Napoléon Bonaparte aimait à dire: "Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur; ce qui est grand est toujours beau"

Tout était réuni en ce 15 août 2019 à Calvi pour qu'il en soit ainsi.



Les artistes et musiques qui ont accompagné ce spectacle pyrotechnique :

- artiste : audio machine ; morceau : breath and life;album: chronicles

- artiste: ludwig van beethoven; morceau: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro vivace; album : Beethoven: The Complete Symphony Collection

-artiste: thomas bergersen; morceau: stallion;album: vanquish (two steps from hell)

- artiste: two steps from hell;morceau: heart of courage;album: invincible

- artiste: Chœur de l'armée française & Aurore Tillac; morceau: le chant du depart; album: Choeur de l'armée francaise (French Army's Choir)

- Musique de la garde républicaine & Roger Boutry; morceau: Marche du Sacre de Napoléon 1er; album: Les musiques royales de Stéphane Bern

- Thomas Bergersen; morceau: new world order; album: vanquish

- Thomas Bergersen; morceau: before time; album: sun

- Audiomachine; morceau: lost empire; album: chronicles

- Ramin Djawadi; morceau: Game of Thrones (Main Title); album: Game of Thrones (Music from the HBO Series)

- Nicholas dodd; morceau: end titles; album: Independence Day (Original Soundtrack Recording