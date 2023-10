La Libération de la Corse commémoré à Lisula

En milieu d'après-midi, la place Paoli s'est animée avec la présence de véhicules militaires américains d'époque, suscitant l'admiration des passants de tous âges. "Nous sommes venus à Lisula et nous sommes très heureux d’être là. Nous sommes des collectionneurs de véhicules militaires, de jeep et de véhicules blindés. Nous commémorons tous les événements marquants de notre île. Nous avons le devoir de souvenir car si nous ne savons pas d’où l’on vient, nous ne saurons pas où nous irons" précise le colonel Nestor Butto, président de l’association MGVC Corsica.



À 15h30, des voitures d'époque, avec à bord les membres des associations MVGC Corsica et USS Corsica, ont défilé dans les rues de la cité paoline. La journée a également été marquée par la reconstitution du débarquement des armes du Casabianca, réalisée par les élèves du collège Pascal Paoli avec la participation de la SNSM de Balagne.

Plusieurs conférences et expositions ont enrichi cette journée de souvenir et de mémoire, notamment l'exposition "Les Résistants rouges" proposée par les élèves du collège Pascal Paoli, une conférence de Sylvain Grégori, conservateur du Musée de Bastia, et la présentation de l'exposition "La Libération de la Corse" par Sixte Ugolini, président de l'ANAC.

L'accent a été mis sur la transmission du souvenir aux jeunes générations, avec la création d'une pièce de théâtre et d'une exposition sur les résistants communistes. La journée s'est conclue par un spectacle multiculturel impliquant les trois écoles de danse de la ville. "Nous voulons dédier cette événement aux plus jeunes. Ils ont tout pris en main. Ont reconstitué les faits, ils ont rappelé des moments importants de cette périodes, le sacrifice de nos héros, de ceux qui ce sont battus pour notre liberté. Nous sommes également très heureux de présenter un spectacle multiculturel avec les 3 écoles de danses de la ville" ajoute la professeur d’histoire Aurélia Roig.

Angele Bastiani, maire de la ville était ravie de pouvoir accueillir cette manifestation de devoir de mémoire. "C’est une grande journée organisée dans notre ville, coordonnée par Aurélia Roig. Nous avions fait le 9 septembre une commémoration officielle. Aujourd’hui elle n’en est pas moins officielle, mais avec un côté festif. C’est une transmission intergénérationnelle, nous ne devons pas oublier l’histoire, c’est important!".