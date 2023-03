La Corse placée en vigilance jaune vent violent

Météo France a placé la Corse en vigilance jaune vent violent à partir de vendredi 10 mars à 8 heures au samedi 11 mars à 12 heures, au plus tôt.Le vent d'ouest se renforcera nettement en fin de matinée de vendredi et soufflera en tempête dans la nuit de vendredi à samedi et se maintiendra jusqu'en journée de samedi.Les rafales atteindront, sur les extrémités de l'île et le relief, 100 à 140 km/h et jusqu'à 150 à200 km/h sur les caps exposés du nord de l'île. La côte orientale pourra également être touchée par de violentes rafales.Les préfectures appellent la population à la plus grande vigilance.