L'épouse du recteur d'Académie de Corse, Sabrina Agresti-Roubache, nommée ministre de la Ville

Omniprésente lors du dernier séjour du chef de l'Etat à Marseille fin juin, elle l'avait enlacé longuement devant des élus locaux. La quadragénaire, élue dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône, avait fait son entrée en juin 2022 à l'Assemblée nationale.



Elle y est devenue l'une des porte-parole du groupe de députés macronistes Renaissance, sans cacher qu'elle préférait "le terrain" à l'hémicycle, quand sa présence n'était pas indispensable à Paris. Au sein de la majorité, elle comptait parmi ceux qui plaidaient depuis plusieurs semaines pour un remaniement. Car à part quelques têtes d'affiche, trop peu de ministres avaient émergé selon elle.



Le logement est l'un de ses chevaux de bataille: elle plaide depuis des mois auprès de l'Elysée pour "changer notre vision de l'urbanisme", en facilitant notamment la délivrance de permis de construire et permettre aux classes moyennes de mieux se loger.



Femme de réseaux bien implantée dans les milieux économiques locaux, lancée récemment en politique, cette "fille de la vraie vie", comme elle aime à se définir, a appris à encore mieux connaître sa ville en la filmant, pour la série "Marseille" de Netflix par exemple, dont elle a été co-productrice. "Tous ces tournages m'ont permis de comprendre l'échiquier politique marseillais, de comprendre pourquoi les sociologies ont changé", expliquait la sémillante quadragénaire au franc-parler méridional à l'AFP, quelques jours avant son duel victorieux contre une candidate RN au second tour des législatives. Sur son livre "Moi la France, je la kiffe !" paru en février, le bandeau annonçait la couleur: "Des quartiers Nord au palais de l'Elysée".



Mariée à Jean-Philippe Agresti, recteur de l'Académie de Corse

Née le 13 octobre 1976, elle a grandi dans la cité Félix-Pyat, au coeur de l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe, de deux parents d'origine algérienne, sa mère née en Provence, son père de l'autre côté de la Méditerranée.

Mais l'étiquette de "fille des cités" l'exaspère. Avec des "parents formidables, qui travaillaient", élevée par sa grand-mère, elle dit n'avoir "manqué de rien", dans "un milieu multiculturel", au sein d'une fratrie de six enfants.

Etudiante, elle rencontre le rappeur Akhenaton et l'accompagne comme chargée de production sur le mythique album d'IAM, "L'école du micro d'argent". Sa carrière de productrice avait débuté. "Ce que j'ai construit en 25 ans, si j'étais née dans un milieu favorisé, j'aurais mis dix ans", plaide aujourd'hui cette fille de maçon qui parle couramment arabe, anglais, un peu coréen et même... provençal.



Amie de Brigitte Macron, depuis sa rencontre avec le futur couple présidentiel en 2016 lors d'un dîner, la quadragénaire est entrée en politique en tant qu'élue régionale en 2021, sur la liste du président ex-LR de la région Paca Renaud Muselier.



Mère d'une jeune adolescente, elle est mariée à Jean-Philippe Agresti, recteur de l'Académie de Corse.