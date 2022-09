L'avocat corse Baptiste Agostini-Croce sort le premier "Guide juridique à l'usage du supporter"

- Comment vous est venue l’idée d’écrire ce livre ?

- Depuis toujours la question des supporters m’intéresse, j’y suis sensible du fait de mon attachement au Sporting club de Bastia et aux différentes infractions qui s’appliquent à ses supporters avec une sévérité particulière. Aussi, c’est juridiquement, une catégorie de personnes à part. Ces individus sont sujets à un grand nombre de contraintes à titre préventif, peuvent se retrouver à commettre des violences… Le supporter est entouré par le droit administratif, sa responsabilité civile est engagée et le droit pénal s’applique à lui. Alors, quand j’ai vu qu’il existait des guides juridiques pour les cyclistes, les piétons, et même celui du chien, je me suis dit pourquoi pas celui du supporter.



- Quelles sont les fautes juridiquement les plus commises par les supporters ?

- - Il y a un an et demi j’ai créé un cercle de réflexion sur le droit pénal sportif o n s’est aperçu qu’il y avai t trois catégories d’infractions. Celles relevant du Code pénal, de la loi sur la liberté de la presse et celle du code du sport. Il faut savoir qu’en grande partie, les dispositions pénales en matière de sport concernent le supporter. On s’est rendu compte que de nombreuses infractions du droit commun s’appliquent aux supporters. Par exemple, les violences, les dégradations , la participation délictueuse à un attroupement… ce sont des infractions que l’on peut retrouver dans une manifestation. Cela étant, il y en a d’autres, plus spécifiques, qui se retrouvent dans le droit du sport comme les jets de projectiles, l’usage d’engins pyrotechniques, les signes xénophobes, les signes nazis ou encore la provocation à la haine ou à la violence dans un stade. Aussi, ce qui est étonnant c’est que chez les supporters on retrouve les mêmes infractions que dans la loi sur la liberté de la presse de 1981 : l’injure ou la diffamation qui peuvent s’exprimer autour de chants ou sur les banderoles.



- Quels conseils simples pourriez-vous donner en tant qu’avocat ?

- De lire cet ouvrage (rires). Plus sérieusement, le but de ce guide, c’est de montrer à quel moment on est dans l’ infraction , quel comportement y correspond ! Évidemment , si un supporter fait quelque chose de répréhensible, le meilleur conseil que je peux donner c’est de garder le silence et appeler son avocat.



- Qu’est-ce que serait un bon supporter ?

- Celui qui ne commet pas d’infraction, mais ce n’est pas non plus celui qui reste sagement assis. Il est vrai qu’il est dur de trouver le juste milieu entre le spectateur et le supporter. D’ailleurs on voit bien qu’ils sont essentiels. Lorsque les tribunes sont vides, il n’y a pas de spectacles. La grande hypocrisie réside d’ailleurs autour de l’usage d’engins pyrotechniques dans les stades qui est tout le temps accompagné d’une sanction. Or, dans toutes les vidéos de promotion d’un match, on voit des supporters allumer des fumigènes.



- En écrivant ce livre y a-t-il des choses que l’on ne soupçonne pas que vous avez apprises ?

- La lecture des arrêtés préfectoraux est souvent surprenante. Souvent, la justification d’interdiction de supporters à un match ne tient pas debout. Les faits qui servent d’exemples sont souvent très anciens et cela prête à sourire. On va dire que 75% des arrêtés ont des justifications très alambiquées.



- A qui s’adresse ce guide ?

- Il est pour tous les passionnés de sport, ceux qui s’intéressent à la question du supporterisme, à ce qu’est un supporter, à ce qu’il représente, mais aussi pour les juristes qui s’intéressent à des questions qui sortent de l’ordinaire parce que ce sont des questions qui ne se retrouvent pas tous les jours devant les juridictions.