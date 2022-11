L'ambassade de France en Israël refus de rencontrer les agriculteurs corses

Une délégation composée d'une soixantaine d'agriculteurs corses, de représentants de l'Université de Corse, de l'ODARC et de l'Office d’Equipement Hydraulique, s'est rendue en Israël la semaine dernière afin de découvrir les technologies agricoles qui ont permis de faire pousser des cultures dans un milieu désertique en économisant jusqu'à 50% de la consommation d'eau. L'occasion pour les insulaires de développer des coopérations.



Soutenu par l'ambassade d'Israël en France et par la Fondation France Israël, ce déplacement a été organisé en coopération avec Israel Experience par l'association Terra Eretz Corsica Israël, qui promeut les liens entre l'île de beauté et le pays où coulent le lait et le miel.



Malgré la volonté de la délégation corse de pouvoir rencontrer l'ambassadeur de France en Israël, ce dernier n'aurait pas donné suite à la demande. Un choix déploré par la Chambre de l'agriculture de Haute-Corse que dans un communiqué diffusé ce 25 nombre regrette "la posture de l'Ambassadeur à Tel Aviv qui, en refusant une rencontre "amicale", laisse ses ressortissants, finalement, "apatrides"." Pourtant, li-on dans le communiqué "L'échange portant aussi sur l'histoire et la culture si riche de nos deux pays, permet, comme souvent, la connaissance et le respect de l'autre. Tout le contraire de l'obscurantisme manifesté par certains."



"Quoiqu'il en soit, la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse compte très vite dépasser cette saute d'humeur si peu diplomatique en faisant fructifier les contacts pris lors de ces échanges et donner à l'agriculture Corse des perspectives nouvelles qui ne pourront être que bénéfiques."