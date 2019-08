L'agresseur du pompier agressé à Calvi sera jugé en janvier

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 21 Août 2019 à 11:27

Ainsi que nous l'avons révélé, le 18 août dernier au matin, un pompier volontaire de Calvi, le sergent-chef Patrick Renaud, a été agressé au Centre Hospitalier de Calvi par un saisonnier visiblement en état d'ébriété qui venait de se blesser sérieusement en fracturant la vitrine d'un magasin du centre-ville de Calvi et qu'il venait de secourir !.

On a appris ce mardi que l'auteur de cet acte inqualifiable et unanimement condamné, sur un pompier dans l'exercice de ses fonctions, a été placé en garde à vue avant d'être relâché,Il devra répondre de ses actes devant la justice le 10 janvier 2019.

