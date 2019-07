L'agenda de l'été à Pietracorbaaa : balades, culture et patrimoine

Mardi 23 juillet à 9h00



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de Pietracorbara, propose une balade guidée sur le thème « découvrir une vallée du Cap Corse ». : « La balade des ponts et des fontaines. ». Hameaux, rivière, maquis : un concentré de la vallée. 6 km en boucle. 2h40. Dénivelé : 150 m. Départ : place de l’église.



Adultes et jeunes (12 ans et plus) : 5 €. Entre 6 et 12 ans : 2 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.



Renseignements et inscriptions au 06 88 65 51 31







Mercredi 24 juillet à 7h00



L’association Chemin de Lumière propose une randonnée guidée « le chemin des deux rives » d’où l’on découvre les îles de l’archipel toscan et les deux rivages de Corse, celui du versant oriental avec vallées, de Sisco à Rogliano ; celui du versant occidental, côté Sant-Florent et, plus loin, les sommets imposants du Cinto et du Renoso. C’est le sentier de l’alta strada, riche d’un patrimoine naturel et culturel passionnant.



Départ de la marine de Pietracorbara (parking sud de la plage). Parcours de neuf kilomètres. Six heures de marche A/R. Dénivelé de 790 m. Tarifs : 25 € par personne. 20 € pour les moins de 15 ans. Enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire au plus tard le lundi soir (20 h) qui précède la sortie au 06 14 30 30 66.







Mercredi 24 juillet à 9h30 :



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de la vallée de Pietracorbara, propose une balade olfactive : le « Sentier des senteurs ». Parcours en boucle de 3 km, durée 2 h, (dénivelé de 78 m). Départ de la place de l’église Saint-Clément. Vous découvrez ou redécouvrez 17 fragrances, odeurs, parfums qui jalonnent la promenade. La balade est aussi culturelle et littéraire. On y évoque Baudelaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo mais aussi Saint Matthieu, Pline l’Ancien, Isaïe et le Cantique des Cantiques.



Chemin non balisé. Promenade conduite par un guide. Tarifs : 6 € pour les plus de 12 ans ; 3 € de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements et inscriptions au 06 14 30 30 66







Mercredi 31 juillet à 7h00



L’association Chemin de Lumière propose une randonnée guidée « le chemin des deux rives » d’où l’on découvre les îles de l’archipel toscan et les deux rivages de Corse, celui du versant oriental avec vallées, de Sisco à Rogliano ; celui du versant occidental, côté Sant-Florent et, plus loin, les sommets imposants du Cinto et du Renoso. C’est le sentier de l’alta strada, riche d’un patrimoine naturel et culturel passionnant.



Départ de la marine de Pietracorbara (parking sud de la plage). Parcours de neuf kilomètres. Six heures de marche A/R. Dénivelé de 790 m. Tarifs : 25 € par personne. 20 € pour les moins de 15 ans. Enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire au plus tard le lundi soir (20 h) qui précède la sortie au 06 14 30 30 66.







Mercredi 31 juillet à 9h30 :



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de la vallée de Pietracorbara, propose une balade olfactive : le « Sentier des senteurs ». Parcours en boucle de 3 km, durée 2 h, (dénivelé de 78 m). Départ de la place de l’église Saint-Clément. Vous découvrez ou redécouvrez 17 fragrances, odeurs, parfums qui jalonnent la promenade. La balade est aussi culturelle et littéraire. On y évoque Baudelaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo mais aussi Saint Matthieu, Pline l’Ancien, Isaïe et le Cantique des Cantiques.



Chemin non balisé. Promenade conduite par un guide. Tarifs : 6 € pour les plus de 12 ans ; 3 € de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements et inscriptions au 06 14 30 30 66







Mardi 6 août à 9h00



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de Pietracorbara, propose une balade guidée sur le thème « découvrir une vallée du Cap Corse ». : « La balade des ponts et des fontaines. ». Hameaux, rivière, maquis : un concentré de la vallée. 6 km en boucle. 2h40. Dénivelé : 150 m. Départ : place de l’église.



Adultes et jeunes (12 ans et plus) : 5 €. Entre 6 et 12 ans : 2 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.



Renseignements et inscriptions au 06 88 65 51 31







Mercredi 7 août à 7h00



L’association Chemin de Lumière propose une randonnée guidée « le chemin des deux rives » d’où l’on découvre les îles de l’archipel toscan et les deux rivages de Corse, celui du versant oriental avec vallées, de Sisco à Rogliano ; celui du versant occidental, côté Sant-Florent et, plus loin, les sommets imposants du Cinto et du Renoso. C’est le sentier de l’alta strada, riche d’un patrimoine naturel et culturel passionnant.



Départ de la marine de Pietracorbara (parking sud de la plage). Parcours de neuf kilomètres. Six heures de marche A/R. Dénivelé de 790 m. Tarifs : 25 € par personne. 20 € pour les moins de 15 ans. Enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire au plus tard le lundi soir (20 h) qui précède la sortie au 06 14 30 30 66.







Mercredi 7 août à 9h30 :



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de la vallée de Pietracorbara, propose une balade olfactive : le « Sentier des senteurs ». Parcours en boucle de 3 km, durée 2 h, (dénivelé de 78 m). Départ de la place de l’église Saint-Clément. Vous découvrez ou redécouvrez 17 fragrances, odeurs, parfums qui jalonnent la promenade. La balade est aussi culturelle et littéraire. On y évoque Baudelaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo mais aussi Saint Matthieu, Pline l’Ancien, Isaïe et le Cantique des Cantiques.



Chemin non balisé. Promenade conduite par un guide. Tarifs : 6 € pour les plus de 12 ans ; 3 € de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements et inscriptions au 06 14 30 30 66







Mardi 13 août à 9h00



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de Pietracorbara, propose une balade guidée sur le thème « découvrir une vallée du Cap Corse ». : « La balade des ponts et des fontaines. ». Hameaux, rivière, maquis : un concentré de la vallée. 6 km en boucle. 2h40. Dénivelé : 150 m. Départ : place de l’église.



Adultes et jeunes (12 ans et plus) : 5 €. Entre 6 et 12 ans : 2 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.



Renseignements et inscriptions au 06 88 65 51 31







Mercredi 14 et jeudi 15 août



Marché des producteurs du Cap Corse au lieu-dit Murticcia (Distillerie de Pietracorbara). Organisé par l’association A fiera capicursina et l’associu Pietra Jeunesse ce rassemblement des producteurs sera suivi, en fin de soirée, par deux spectacles. Mercredi 14 : Voce ventu et jeudi 15 Diana di l’Alba. Renseignements au 06 17 01 69 72







Vendredi 16 août à 17h00



Célébration de la Fête de la Saint-Roch au hameau de Pietronacce. Saint Roch, est le saint patron des hameaux de Selmacce et Pietronacce, situés au cœur du village. Au programme : messe, procession et apéritif au hameau.







Mardi 20 août à 9h00



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de Pietracorbara, propose une balade guidée sur le thème « découvrir une vallée du Cap Corse ». : « La balade des ponts et des fontaines. ». Hameaux, rivière, maquis : un concentré de la vallée. 6 km en boucle. 2h40. Dénivelé : 150 m. Départ : place de l’église.



Adultes et jeunes (12 ans et plus) : 5 €. Entre 6 et 12 ans : 2 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.



Renseignements et inscriptions au 06 88 65 51 31







Mardi 20 août à 18h30



Assemblée générale de Petra Viva dans le bâtiment de l’ancienne confrérie Sainte-Croix. Rapports moral, d’activité et financier. Débat. Adhésions.







Mercredi 21 août à 7h00



L’association Chemin de Lumière propose une randonnée guidée « le chemin des deux rives » d’où l’on découvre les îles de l’archipel toscan et les deux rivages de Corse, celui du versant oriental avec vallées, de Sisco à Rogliano ; celui du versant occidental, côté Sant-Florent et, plus loin, les sommets imposants du Cinto et du Renoso. C’est le sentier de l’alta strada, riche d’un patrimoine naturel et culturel passionnant.



Départ de la marine de Pietracorbara (parking sud de la plage). Parcours de neuf kilomètres. Six heures de marche A/R. Dénivelé de 790 m. Tarifs : 25 € par personne. 20 € pour les moins de 15 ans. Enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire au plus tard le lundi soir (20 h) qui précède la sortie au 06 14 30 30 66.







Mercredi 21 août à 9h30 :



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de la vallée de Pietracorbara, propose une balade olfactive : le « Sentier des senteurs ». Parcours en boucle de 3 km, durée 2 h, (dénivelé de 78 m). Départ de la place de l’église Saint-Clément. Vous découvrez ou redécouvrez 17 fragrances, odeurs, parfums qui jalonnent la promenade. La balade est aussi culturelle et littéraire. On y évoque Baudelaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo mais aussi Saint Matthieu, Pline l’Ancien, Isaïe et le Cantique des Cantiques.



Chemin non balisé. Promenade conduite par un guide. Tarifs : 6 € pour les plus de 12 ans ; 3 € de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements et inscriptions au 06 14 30 30 66







Samedi 24 août à 16h00



Célébration de la Fête de la Saint-Césaire au hameau de Cortina. Saint Césaire, évêque d'Arles, est le saint patron du hameau de Cortina, situé sur les chemins de transhumance vers le col de la Serra. La messe sera suivie d'une procession. Un apéritif sera servi pour clôturer la fête votive.







Mardi 27 août à 9h00



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de la vallée de Pietracorbara, propose une balade guidée sur le thème « découvrir une vallée du Cap Corse ». : « La balade des ponts et des fontaines. ». Hameaux, rivière, maquis : un concentré de la vallée. 6 km en boucle. 2h40. Dénivelé : 150 m. Départ : place de l’église.



Adultes et jeunes (12 ans et plus) : 5 €. Entre 6 et 12 ans : 2 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.



Renseignements et inscriptions au 06 88 65 51 31







Mercredi 28 août à 7h00



L’association Chemin de Lumière propose une randonnée guidée « le chemin des deux rives » d’où l’on découvre les îles de l’archipel toscan et les deux rivages de Corse, celui du versant oriental avec vallées, de Sisco à Rogliano ; celui du versant occidental, côté Sant-Florent et, plus loin, les sommets imposants du Cinto et du Renoso. C’est le sentier de l’alta strada, riche d’un patrimoine naturel et culturel passionnant.



Départ de la marine de Pietracorbara (parking sud de la plage). Parcours de neuf kilomètres. Six heures de marche A/R. Dénivelé de 790 m. Tarifs : 25 € par personne. 20 € pour les moins de 15 ans. Enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire au plus tard le lundi soir (20 h) qui précède la sortie au 06 14 30 30 66.















Mercredi 28 août à 9h30 :



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de la vallée de Pietracorbara, propose une balade olfactive : le « Sentier des senteurs ». Parcours en boucle de 3 km, durée 2 h, (dénivelé de 78 m). Départ de la place de l’église Saint-Clément. Vous découvrez ou redécouvrez 17 fragrances, odeurs, parfums qui jalonnent la promenade. La balade est aussi culturelle et littéraire. On y évoque Baudelaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo mais aussi Saint Matthieu, Pline l’Ancien, Isaïe et le Cantique des Cantiques.



Chemin non balisé. Promenade conduite par un guide. Tarifs : 6 € pour les plus de 12 ans ; 3 € de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements et inscriptions au 06 14 30 30 66







Mardi 3 septembre à 9h00



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de la vallée de Pietracorbara, propose une balade guidée sur le thème « découvrir une vallée du Cap Corse ». : « La balade des ponts et des fontaines. ». Hameaux, rivière, maquis : un concentré de la vallée. 6 km en boucle. 2h40. Dénivelé : 150 m. Départ : place de l’église.



Adultes et jeunes (12 ans et plus) : 5 €. Entre 6 et 12 ans : 2 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.



Renseignements et inscriptions au 06 88 65 51 31







Mercredi 4 septembre à 7h00



L’association Chemin de Lumière propose une randonnée guidée « le chemin des deux rives » d’où l’on découvre les îles de l’archipel toscan et les deux rivages de Corse, celui du versant oriental avec vallées, de Sisco à Rogliano ; celui du versant occidental, côté Sant-Florent et, plus loin, les sommets imposants du Cinto et du Renoso. C’est le sentier de l’alta strada, riche d’un patrimoine naturel et culturel passionnant.



Départ de la marine de Pietracorbara (parking sud de la plage). Parcours de neuf kilomètres. Six heures de marche A/R. Dénivelé de 790 m. Tarifs : 25 € par personne. 20 € pour les moins de 15 ans. Enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire au plus tard le lundi soir (20 h) qui précède la sortie au 06 14 30 30 66.







Mardi 10 septembre à 9h00



Petra Viva, l’association pour la sauvegarde et la promotion de la vallée de Pietracorbara, propose une balade guidée sur le thème « découvrir une vallée du Cap Corse ». : « La balade des ponts et des fontaines. ». Hameaux, rivière, maquis : un concentré de la vallée. 6 km en boucle. 2h40. Dénivelé : 150 m. Départ : place de l’église.



Adultes et jeunes (12 ans et plus) : 5 €. Entre 6 et 12 ans : 2 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.



Renseignements et inscriptions au 06 88 65 51 31







Mercredi 11 septembre à 7h00



L’association Chemin de Lumière propose une randonnée guidée « le chemin des deux rives » d’où l’on découvre les îles de l’archipel toscan et les deux rivages de Corse, celui du versant oriental avec vallées, de Sisco à Rogliano ; celui du versant occidental, côté Sant-Florent et, plus loin, les sommets imposants du Cinto et du Renoso. C’est le sentier de l’alta strada, riche d’un patrimoine naturel et culturel passionnant.



Départ de la marine de Pietracorbara (parking sud de la plage). Parcours de neuf kilomètres. Six heures de marche A/R. Dénivelé de 790 m. Tarifs : 25 € par personne. 20 € pour les moins de 15 ans. Enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire au plus tard le lundi soir (20 h) qui précède la sortie au 06 14 30 30 66.