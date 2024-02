L'Île Rousse : Un hommes arrêté après trois cambriolages

Les gendarmes de l'Île Rousse ont élucidé trois cambriolages survenus entre le 24 et le 26 janvier derniers. Deux commerces ainsi qu'un cabinet médical ont été la cible d'un individu dérobant de l'argent liquide et de l'alcool. Les enquêteurs ont rapidement identifié un suspect. Après avoir avoué les faits, il a été placé en détention provisoire jusqu'à son jugement fixé dans trois mois.



"La prompte résolution de ces cambriolages a été chaleureusement saluée par les élus, les commerçants et les habitants de l'Île Rousse." indique la Gendarmerie de Corse sur sa page Facebook