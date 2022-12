L'Agence d'Urbanisme et de l'énergie de Corse à la rencontre des élus de la Plaine orientale

"L’AUE au plus près des territoires !" : c'est la devise de l'agence qui, sous l'impulsion de Julien Paolini, son président, a décidé au mois de juin dernier, d’engager une démarche de proximité visant à rapprocher l’Agence de l’Urbanisme et de l’Énergie (AUE) des acteurs des territoires.





Ce cycle de réunions a débuté il y a quelques mois avec les élus des communautés des communes du

Centre-Corse, de la Pieve, de l’Ornanu et du Taravu, du Sud-Corse, et de la Castagniccia-Casinca.

Il a repris au mois de novembre avec les communautés de communes d’Ile-Rousse-Balagne et de

Calvi-Balagne.





Ce 12 décembre, c'était au tour des membres des communautés de communes Fium’orbu-Castellu en

matinée et de l’Oriente l’après-midi de recevoir la visite de l’Agence.

À cette occasion, les services de l’AUE ont pu présenter aux nombreux élus présents les différents

dispositifs financiers et humains que l’Agence entend proposer aux communes dans les domaines de

l'énergie, de l’urbanisme et de l'aménagement du territoire.





Ces rencontres sont aussi l’occasion pour le président Paolini de définir avec les maires, une méthodologie et un calendrier de travail qui permettront aux communes, aux communautés de commune ainsi qu’à leurs administrés, de s’engager collectivement sur les chemins de la transition énergétique et de l’aménagement durable.

Ces séquences de travail vont se poursuivre durant le premier semestre de l’année 23.