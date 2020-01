Journées de l'habillement : la grande braderie d'Ajaccio revient dès jeudi

Comme chaque année depuis 33 ans, les commerçants ajacciens délocaliseront, à partir de ce jeudi 23 et jusqu'à ce dimanche, leurs étals au Palais des Congres de la ville impériale. L’occasion, pour eux, d’écouler les stocks, tout en profitant d’une affluence dépassant les 15 000 personnes. Les acheteurs, quant à eux, pourront dénicher des bons plans, avec des remises jusqu’à 80 %.

"C'est encore plus avantageux que les soldes ou les diverses ventes privées. - soulignent les organisateurs - Chacun trouvera son bonheur: prêt à porter hommes, femmes, enfants, articles de sport, chaussures pour toute la famille, accessoires, etc... Avec une gamme de marques allant des plus modestes aux plus luxueuses!"