Journal du confinement, jour 18 : "Les fachos l'ont rêvé, le virus la fait'

Entendez la cette civilisation

Qui se glorifie de sa richesse, de ses armes et de son pouvoir…

En ignorant les petits peuples…

Entendez la cette civilisation qui marche sur un système a deux pattes : mondialisation et capitalisme

Ces deux pattes d'argile qui s’émiettent tellement… Elle a laissé des miettes aux petits Peuples…

Entendez la cette civilisation qui a piétiné avec arrogance le Conseil National de la Résistance mettant en avant la dépendance coûte que coûte.

Ohé résistants, utopistes, ouvriers et paysans., c'est la larme qui fait déborder le Monde.....

Ce Monde où on n'entend, enfin, que les oiseaux qui se moquent de nous…

Entendez-les, ces hypers présidents, désemparés face a cette crise, et qui nous disent… ne vous inquiétez pas. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté, le confinement total, des amendes de plus en plus élevées, les interdictions, les libertés en berne, l'attestation de déplacement, peuples vos papiers, fermeture des frontières, garde a vue, couvre-feu

Les fachos l'ont rêvé, le virus la fait.





Cette crise sanitaire est sans précédent on en est bien conscient : elle risque de s'aggraver et certains disent... que ce n'est que le début.

En première ligne le monde médical fait ce qu'il peut avec ce qu'il a; manque de lits; de masques etc....

Alors que les États-Nation sont surarmés. Alors que des milliards coulent a flot, ce qui était impossible hier est devenue possible aujourd'hui. Tiens donc.





Alors je pense a cette colombe de de Paix qui se meurt la-bas, pas si loin, cette Colombe d’espérance qui perd ses plumes sur les enfants de Demain.

"Étrange faillite que celle de notre civilisation qui naufrage a l'instant de son triomphe"

C'est certain il y aura un avant et un après, en espérant que cet après sera plus dans la créativité....

Faire pour l'Humain et non contre, faire pour la TERRE et non contre...

Les combats qui nous attendent passeront par une insurrection des consciences ou alors !

Je vous espère en bonne santé, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez...