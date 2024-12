IntIntempéries en Haute-Corse : le réseau routier gravement impacté

Les conditions météorologiques ont fortement impacté le réseau routier, laissant de nombreuses routes coupées ou difficilement praticables. Les RD 37 et RD 337, à U Viscuvatu, restent totalement fermées, tout comme la RD 34 entre San Ghjuvanni di Moriani et Santa Lucia di Moriani, bien qu’un accès alternatif soit possible via Santu Niculaiu. La RD 262, reliant Oletta à Santu Petru di Tenda, est également inondée.



Sur la RT 20 à Barchetta et la RT 50 entre Aleria et Corte, la circulation est réduite à une seule voie, provoquant d’importants ralentissements. La RD 564, axe essentiel près de Bastia, reste partiellement fermée.



Prudence toujours de mise



Malgré une amélioration prévue en fin de journée, les autorités rappellent que la situation reste fragile. La Collectivité de Corse recommande aux automobilistes de limiter leurs déplacements et de rester vigilants sur les axes encore praticables. Les équipes techniques continuent de surveiller les routes et d’intervenir pour rétablir la circulation lorsque les conditions le permettent.



Les usagers sont invités à suivre les mises à jour en temps réel et à faire preuve de prudence face aux zones encore touchées par les intempéries.