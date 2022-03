Incidents d'Ajaccio : les chefs de cour de la cour d'appel et le crédit agricole condamne les dégradations

L’agence Crédit Agricole du cours Napoléon a été victime de dégradations lors des incidents de la nuit du 9 mars à Ajaccio. L'ensemble des salariés de la banque régionale font part de leur sentiment de tristesse face à ces dégâts en rappelant que le Crédit Agricole est une banque entièrement au service du territoire et des Corses.

Aujourd'hui la fermeture de cette agence prive des salariés de leur outil de travail et porte atteinte à un réseau bancaire employant 380 salariés, œuvrant pour le développement économique de la Corse et jouant un rôle majeur d’employeur sur le marché insulaire. Nous regrettons aussi que ces actes privent plus de 3 000 clients des services que leur agence du cours Napoléon leur apporte au quotidien. Tout est par ailleurs mis en œuvre pour leur assurer une continuité de services dans les agences ajacciennes ou avec notre agence en ligne.

Par ailleurs, les salariés tiennent également à remercier l’ensemble des personnes, clients ou non, qui leur ont apporté leur soutien et témoigné de leur sympathie

La Caisse Régionale du Crédit Agricole met tout en œuvre pour maintenir un service de qualité à sa clientèle et informera le public des dispositions prises très rapidement.