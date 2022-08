Incendies en cours à Santo-Pietro-di-Tenda : 200 hectares brûlés

V.L. le Lundi 1 Août 2022 à 15:43

Deux départs de feu distincts se sont déclarés à Santo-Pietro-di-Tenda, à l'ouest du moulin de Salti, ce lundi 1er août, vers 8h40. A 15h30 heures les flammes qui ont déjà détruit environ 200 hectares de végétation étaint encore en progression.

Pour le moment, les deux feux sont toujours actifs mais aucune commune n'est menacée. "Il n'y a pas d'enjeux humains, seuls des enjeux environnementaux", indique le service d'incendie et de secours de Haute-Corse selon lequel le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vent "est une bonne chose" même si la sécheresse extreme et le relief montant de la zone, qui se situe dans un lieu inaccessible aux engins et aux véhicules, favorise la propagation des feux.



Pour essayer de limiter la propagation de l'incendie, tous les moyens aériens disponibles en Haute-Corse sont actuellement engagés sur place : deux hélicoptères bombardiers d'eau, le Morane 2B et le Puma 20 et plusieurs largages ont déjà été faits. Une fois les flammes couchées, une trentaine de sapeurs-pompiers pionniers seront héliportés sur le chantier pour mener une opération d'extinction sur les zones compliquées d'accès.