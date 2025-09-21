Incendies en Haute-Corse : situation maîtrisée, un départ de feu à Bigorno

Le feu de Zalana, déclenché le 19 septembre, est désormais éteint. Les incendies de Riventosa et de Linguizetta, allumés le 20 septembre, ne présentent pas d’évolution mais nécessitent encore un traitement de points chauds. À Favalello et Sant’Andria di Bozio, les chantiers sont considérés comme clairs et restent sous surveillance.

Un nouveau départ de feu est survenu ce dimanche 21 septembrevers 9h15 à Bigorno, en bordure de la route départementale 05, sous le col. Trois hectares ont brûlé. Le sinistre est en bonne voie de traitement grâce à l’engagement d’un groupe d’intervention et d’un hélicoptère bombardier d’eau lourd, soit 22 personnels mobilisés.