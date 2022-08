Incendies : des renforts corses contre le feu dans la Drôme

La rédaction le Vendredi 12 Août 2022 à 18:32

Le président du conseil exécutif et les deux services départementaux d’incendie et de secours de Corse ont répondu à un appel lancé par Gérald Darmanin à "libérer les sapeurs-pompiers qui travaillent ", alors que des incendies sévissent partout en France. 10 sapeurs-pompiers et forestiers spécialisés en feux tactiques, sont partis ce vendredi 11 aout sur le front drômois.