Incendies : nouveaux départs de feu suspects à Vescovato et Biguglia

V.L. le Dimanche 18 Septembre 2022 à 17:42

Deux nouveaux départs de feu, qui se sont déclenchés à quelques kilomètres l'un de l'autre et à une demi-heure d'intervalle, ont mobilisé les pompiers de Haute-Corse ce dimanche 18 septembre.

Le premier s'est déclenché à 16 heures à Torra, sur la commune de Vescovato. Le second à 17h30 au-dessus du village de Biguglia, route de Santa Lucia en direction de Santa Maria. Les secours, déjà mobilisés sur l'incendie qui depuis hier a brûlé 10 hectares de végétation à Vescovato, sont rapidement intervenus en nombre avec plusieurs d'engins pour éteindre les flammes.





À Vescovato, le feu est maîtrisé et en phase d'extinction, mais les opérations des secours ont été plus compliquées que prévu du fait d'un difficile accès au sol de l'incendie.