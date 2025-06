Incendie entre Quenza et Conca : plus de 20 hectares brûlés, le feu toujours actif et inaccessible

Un incendie s’est déclaré ce week-end entre les communes de Quenza et de Conca, dans le secteur escarpé du refuge de Paliri, au cœur du massif de Bavella. Ce lundi 30 juin, le feu reste actif. Faute d’accès pour les moyens terrestres, il ne peut être attaqué directement par les secours, qui doivent se limiter à une mission de surveillance. La superficie exacte parcourue par les flammes n’est pas encore connue, mais les premières évaluations font état de plus de 25 hectares déjà brûlés.



Le feu est considéré comme potentiellement dangereux. Dans une communication publiée sur les réseaux sociaux, le syndicat STC Spinghjifocu s’est dit « préoccupé par un des feux de foudre qui reste actif dans le massif de Bavella ». Le syndicat alerte sur le risque en cas de reprise du vent et appelle à un renforcement massif des moyens : « Il représente une réelle menace. Il faut agir avec un engagement fort de pompiers spécialisés en feux tactiques et commandos et le déploiement en nombre des moyens aériens adaptés. » Le STC réclame la constitution d’une « task force » dédiée à cette situation d’urgence, réunissant l’ensemble des forces de sapeurs-pompiers régionaux et les services compétents.