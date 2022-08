Incendie en cours à Santo-Pietro-di-Tenda : 10 hectares partis en fumée

V.L. le Lundi 1 Août 2022 à 10:57

Deux départs de feu distincts se sont déclarés à Santo-Pietro-di-Tenda, ce lundi 1er août, vers 8h40. Les flammes qui ont déjà détruit entre 10 et 15 hectares de végétation se situent dans un lieu inaccessible aux engins et aux véhicules à l'ouest du moulin de Salti. Pour le moment, le feu est toujours actif mais aucune commune n'est menacée. "Il n'y a pas d'enjeux humains, seuls des enjeux environnementaux", assure le service d'incendie et de secours de Haute-Corse.



Pour essayer de limiter la propagation de l'incendie, plusieurs moyens aériens sont actuellement engagés sur place : deux hélicoptères bombardiers d'eau, le Morane 2B et le Puma 20 et plusieurs largages ont déjà été faits. Une fois les flammes couchées, une trentaine de sapeurs-pompiers pionniers seront héliportés sur le chantier. Leur mission consiste à mener une opération d'extinction sur les zones compliquées d'accès.