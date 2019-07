Incendie en bordure de la route de l'aéroport de Calvi

Il était 11h15 ce jeudi lorsque un incendie a éclaté en bordure de la route D81, entre l'aéroport de Calvi et le croisement de la route de Suare, commune de Calenzana.

Très rapidement pompiers et gendarmes étaient sur place.

Les flammes prenaient rapidement des proportions, dans une végétation très sèche et dense.

Le garage spécialisé dans les engins de jardinage, propriété de Anthony Guidoni et l'habitation attenantes étaient menacées par les flammes de plusieurs mètres de haut, avant qu'une épaisse fumée noire ne se dégage.

Les gendarmes sur place régulaient la circulation pour permettre aux pompiers d'intervenir dans de bonnes conditions, alors que deux Canadair étaient dépêchés sur zone et que des renforts de pompiers étaient appelés.

Le feu est toujours en cours