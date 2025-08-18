Incendie de végétation à Sarrola-Carcopino : 40 pompiers mobilisés

Un incendie de végétation s’est déclaré ce lundi 18 août, vers 14 heures, sur la commune de Sarrola-Carcopino, au lieu-dit Mandrioli, à proximité de la route départementale D361.



Quarante sapeurs-pompiers et neuf véhicules de lutte du Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud sont actuellement mobilisés. Ils bénéficient de l’appui d’un hélicoptère bombardier d’eau du SIS 2A et de deux canadairs.



La surface parcourue par les flammes est en cours d’évaluation, indiquent les secours.



