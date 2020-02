Incendie de Bavella : les autorités ordonnent le confinement des habitants de Sari ce mardi

Les vents violents soufflant depuis ce matin sur les reliefs et la façade orientale de l’île ont provoqué une reprise de l’incendie de Bavella, qui se propage à présent en direction du village de Sari. Les moyens de secours ont été redéployés afin d’assurer la protection des biens et des personnes.



Une mesure de confinement du village de Sari et du hameau de Togna a été décidée par le commandant des opérations de secours. L’information des habitants est effectuée au porte à porte par la Gendarmerie de Corse. Les élèves scolarisés à l’école de Solenzara sont en sécurité au sein de l’établissement.



Les accès au village de Sari par les RD 268 et 68 sont fermés à la circulation afin de faciliter la circulation des secours.



De nouveaux renforts venus du continent seront sur place dans le courant de l’après-midi.