Incendie à Barbaggio : la préfecture recommande d'éviter le secteur

La rédaction le Mercredi 3 Janvier 2024 à 12:39

Un incendie qui a déjà détruit 70 hectares de végétation et s'est déclaré à Barbaggio ce mercredi 3 janvier vers 11 heures, générant une colonne de fumée imposante visible sur plusieurs kilomètres.

Porté par des vents atteignant 40 à 60 km/h, le feu semble progresser en direction du sommet de Serra di Pigno. Les équipes de secours, composées de 60 pompiers et 10 engins de lutte contre les incendies, sont actuellement mobilisées sur place. Les autorités appellent les automobilistes à éviter le secteur, et la route au niveau du col de Teghime ainsi que la titre du hameau de Suerta et celle du Pigno ont été fermée à la circulation. La préfecture a, quant à elle, assuré via les réseaux sociaux que les habitations ne sont pas actuellement menacées par les flammes