Il était en cavale depuis le 2 septembre : Cyril Rosso arrêté près d'Ajaccio

Cyril Rosso avait été condamné en comparution immédiate le 10 août dernier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction d'approcher sa femme par le tribunal de grand instance de Bastia pour des faits de harcèlement.

Il avait fait appel le 12 août de cette décision.

Quelques jours plus tard à peine, il avait tenté d'enlever son épouse, qui voulait divorcer. Mais cette tentative avait échoué grâce à l'intervention d'un voisin.

L'homme avait alors pris la fuite et avait été arrêté deux semaines plus tard.

Mais lors de sa garde à Ventiseri il avait profité d'un moment d'inattention d'un gendarme pour s'enfuir.

La gendarmerie a mis en place un important dispositif pour essayer de retrouver Cyril Russo qui leur avait échappé le mercredi 2 septembre.

L'homme qui était placé en garde à vue pour "tentative d’enlèvement et violences volontaires sans ITT", s'était alors échappé par la fenêtre de la gendarmerie lors d'un moment d'inattention

Sa "cavale" aura donc duré presque de deux semaines.





Dans le courant de la soirée il devait être présenté à un magistrat instructeur avant, sans doute, d'être placé en détention provisoire comme l'a demandé le Parquet de Bastia.