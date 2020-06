IMAGES -Importants contrôles de police à Ajaccio

Charles Monti le Vendredi 19 Juin 2020 à 23:03

Franck Robine, préfet de Corse, et Carine Greff, procureure de la République d'Ajaccio, accompagné de Xavier Delarue coordonateur pour la Sécurité, ont assisté vendredi en fin d'après-midi à Ajaccio à un important contrôle de police. Survenant au lendemain de deux assassinats commis à Ajaccio (voir par ailleurs), l'opération qui avait mobilisé un fort dispositif policier, a amené policiers et gendarmes à procéder à l'inspection de plusieurs dizaines de véhicules, équipe cynophile à l'appui, et au contrôle de tous les conducteurs. Les images de Michel Luccioni

