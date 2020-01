Hôpital de Castelluccio : une convention en faveur de l’embauche et du maintien des personnes handicapée

C’est à l’issue de la réunion d’installation du comité local du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) présidée par la préfète que le l’hôpital de Castelluccio a conventionné avec le fonds. En effet, la législation impose que 6% des postes salariés dans la fonction publique soient réservés aux personnes en situation de handicap. Une mesure forte afin de permettre l’insertion professionnelle des handicapés mais également le maintien des salariés en bonne santé lors de l’embauche mais qui pourraient rencontrer des difficultés durant leur carrière les menant à un handicap. Si la moyenne nationale n’atteint malheureusement pas ces fameux 6% en étant enregistrant une moyenne de 5,5% des effectifs en situation de handicap, la Corse est, quant à elle, une bonne élève en la matière.



« Nous comptons en moyenne 8,25% des postes occupés par les personnes handicapées dans la fonction publique dans l’île, a commenté la préfète de Région, Josiane Chevalier. C’est une très bonne moyenne et nous relevons par ailleurs certains établissements comme l’hôpital de Castelluccio qui a 10% de salariés dans ce cadre là. C’est une très bonne initiative qui peut être un exemple et inciter d’autres structures à faire de même et à être davantage sensibles à l’embauche de personnes handicapées ou à l’amélioration de l'environnement de travail pour le personnel déjà présent en adaptant les conditions et les postes de travail. La mixité et l’insertion de toutes les personnes sont des richesses, et je souhaite vivement que 2020 soit une année exemplaire dans ce domaine ».



Les représentants de l’hôpital de Castelluccio n’ont donc pas signé cette convention par hasard mais avec une vraie politique en faveur des personnes handicapées que l’établissement désire développer davantage. Yannick Miragliota, son directeur, était accompagné à l’occasion par son directeur des ressources humaines, Sébastien Galleyn et Céline Porcu, responsable handicap.

« Il s’agit de développer la communication autour de cette thématique auprès de notre personnel mais aussi pour les recrutements à venir, puisque nous prévoyons six embauches prochainement. Nous avons déjà mis en place un certain nombre d’action avec le télétravail par exemple sur certains postes le permettant. Nous avons, entre autres, pour objectif la mise en place d’une commission pour le maintien et le reclassement. Pour concrétiser l’ensemble des projets dont nous avons l’ambition il nous faut évidemment des moyens. Cette convention nous permet de dire que nous allons dédier 340 000 euros à nos actions en faveur des personnes handicapées qui seront cofinancés à 60% par le FIPHFP et à 40% par l’hôpital de Castelluccio ».

Ravi d’encourager ces initiatives, le directeur national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, Marc Desjardins a souligné la mobilisation et la dynamique dont faisait preuve l’hôpital de Castelluccio, espérant que cela ouvre la voix à d’autres structures dans l’île.