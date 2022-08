Haute-Corse : face à la sécheresse, les restrictions et les contrôles s'intensifient

La sécheresse continue à

inquiéter

les autorités en Haute-Corse où à cause des fortes chaleurs et des faibles précipitations, les réserves d'eau sont au plus bas.

Cette situation a conduit la préfecture, qui avait déjà pris des mesures de restriction d'eau il y a quelques semaines, à renforcer

ces

mesures.

"Compte tenu des évolutions météorologiques attendues, avec le rythme de consommation

actuel,

le département n'aura plus d'eau dans 25 jours

"

avait alerté François Ravier le 2

août

dernier.

Et pour éviter cela, le préfet a décidé de renforcer les restrictions.

Ainsi, pour l'eau brute (issue d’un captage ou d’un forage), il avait donc été acté d’allonger la durée de l’interruption d’arrosage hebdomadaire de 24 heures à 36 heures et de renforcer "nettement" les contrôles.

Les mesures déjà en place, comme

l

’interdictio

n

du lavage des voitures en dehors de stations professionnelles, l’interdiction du remplissage des piscines privées existantes ou encore le lavage des bateaux, sont restées en vigueur.

Pour vérifier que ces mesures sont bien respectées, la police, la gendarmerie, les agents de la

direction

des territoires de la Haute-Corse, et de l'office français de la biodiversité ont multiplié les

contrôles

ces derniers jours et les agriculteurs ne sont pas les seuls à être contrôlés.

Les stations de lavage de véhicules, les

ports

du département, les plages et même les particuliers sont également passés au crible de manière aléatoire, principalement dans les secteurs en crise.

"

Au total

64 contrôles ont été effectués depuis le 2

août

",

i

ndique la préfecture qui détaille qu'à l’issu

e

de cette première semaine de contrôles renforcés, "il apparaît que les mesures de restriction d’eau sont respectées dans tous les secteurs contrôlés."

Seulement 2 procès-verbaux d’

infraction

sont en cours de traitement par le

Parquet

.

"Les contrôles étendus ont ainsi permis de sensibiliser les collectivités, dans le cas d'arrosage des espaces verts ou la fermeture des douches de plage.

Aucune infraction n’a été constatée lors des contrôles des

ports

réalisés à différents moments de la journée.

Les mesures mises en

œuvre

par les capitaineries vont de l'affichage, presque systématique, de l'arrêté préfectoral à la fermeture des bornes d'eau sur les quais, notamment la nuit pour

lutter

contre une utilisation abusive."

d

étaillent

le

s

services de l'

État

.

Si une infraction est constatée, les contrevenants s'exposent à des sanctions, pouvant aller d'un simple avertissement à des poursuites judiciaires.

Mais dans l'ensemble, les mesures sont bien respectées.

"On voit que la tendance est au respect de la réglementation", assure la préfecture qui regrette cependant que "la situation des ressources en eau reste critique".

En effet

aucune économie importante en eau n'a été constatée au cours de la semaine dernière.

"

Toutefois

aucune augmentation de consommation n'a été relevée alors que le département était placé en alerte jaune canicule la semaine dernière, et ce, sur l'ensemble des secteurs géographiques, à dominante rurale comme urbaine."

précise

la préfecture qui assure que l

es contrôles vont se poursuivre pour vérifier l'effectivité des mesures dans le temps.