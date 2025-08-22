Grande braderie du centre-ville d’Ajaccio : encore deux jours pour faire le plein de bonnes affaires

Du jeudi 21 au samedi 23 août, la Fédération des Associations de Commerçants du Centre-ville d’Ajaccio (FACCA) organise la 13e édition de la grande braderie du centre-ville, avec le soutien de la Ville d’Ajaccio et de la CCI de Corse. Durant trois jours, en non stop, les commerçants de la rue Fesch, du Triangle d’or et du Cours Napoléon vous attendent. « Depuis 13 ans, le succès ne se dément pas », constate Marina Fondacci, présidente de la FACCA. « C’est un événement très attendu par la population - locaux et visiteurs. C’est un impondérable de la saison d’été et ça la conclut en beauté. Les clients font de bonnes affaires, les prix sont très attractifs ».



Ce rendez-vous est l’occasion de soutenir les commerces locaux et de profiter d’un centre-ville animé. Et pour les commerçants, c’est l’occasion de déstocker et de reconstituer des trésoreries. Le rendez-vous apporte aussi une dynamique à tout le centre-ville. « Comme la grande braderie génère du flux, tous les commerçants en profitent. »



Succès confirmé pour cette première journée



Rue Fesch bondée et affluence dans le Triangle d’or et sur le Cours. Pour ce premier jour, le succès était bien au rendez-vous. « C’est d’abord un événement qui dynamise, qui donne l’opportunité à certains clients d’entrer dans des boutiques où ils n’entreraient pas d’habitude » explique la présidente de la FACCA. En fin de journée, la satisfaction se retrouvait tant du côté des commerçants que des clients. Michelle et Caro ne manqueraient pour rien l’événement : « Nous venons tous les ans entre amis, c’est agréable de se balader, il y a du monde et ça fait vivre le centre-ville. Le fait que la braderie débute le jeudi permet à ceux qui partent le week-end de profiter de cette journée. On rencontre du monde, on discute, les commerçants sont sympas, c’est un esprit détendu, convivial. » Et de poursuivre : « On a fait des emplettes, on a mangé une glace, ça donne une émulation au centre. Nous sommes tous repartis avec des sacs pleins. »



Valérie, commerçante dans une rue du Triangle d’or est très contente de cette nouvelle édition de la braderie. « Ça attire beaucoup de monde, c’est convivial », sourit-elle, constatant que les clients étaient nombreux dès l’ouverture.

En 2013, le comité des commerçants de la rue Fesch présidé alors par Rita Beveraggi avait initié cette braderie. Douze ans plus tard, le bébé a grandi et la commerçante ajaccienne s’en réjouit. « La toute première, c’était la grande braderie de la rue Fesch. Elle avait vocation à s’étendre et c’est ce que nous avons fait. La 13e, je la regarde avec beaucoup de fierté. C’était le pari que nous avions lancé, avoir un évènement qui dure (…) Ça a été un succès immédiat et c’est maintenant un rendez-vous absolument incontournable. La braderie amène du monde qui profite à tout le centre-ville. C’est un rendez-vous annuel qui est festif également, c’est ça qui fait le succès. »







Une nocturne ce vendredi soir

Ce vendredi 20 août, vous pourrez faire du shopping jusqu’à minuit.



Le périmètre de la Grande braderie :

Rue Fesch, Cours Napoléon, le Triangle d’or (Rue Stephanopoli, la Rue Emmanuel Arène et l'Avenue du 1er Consul)