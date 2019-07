Gilles Simeoni et Marie-Antoinette Maupertuis plaide le fait insulaire auprès de Gabrijela Zalac

La Commission des Iles (CDI) de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes va rencontrer à Zagreb ce 11 juillet Gabrijela Žalac, Ministre du développement régional et des fonds européens du Gouvernement croate.Cette rencontre est un moment politique important. En effet, la Croatie est un Etat-membre de l’UE particulièrement concerné par le fait insulaire et attentif à celui-ci, comme le démontre notamment l’existence en droit interne croate d’un Island Act.Elle va assurer, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, la Présidence du Conseil de l’Europe.





La Commission des îles a en conséquence souhaité appeler l’attention de la Ministre Zalac sur l’opportunité que représentait cette Présidence pour acter et préparer une meilleure prise en compte du fait insulaire par les institutions de l’Union Européenne et les politiques publiques que celle-ci met en œuvre.







La délégation de la CDI est composée de Gilles Simeoni, président de la Commission des Iles et président du Conseil exécutif de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, Conseillère exécutive en charge des affaires européennes du Conseil exécutif de Corse, présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse et Giuseppe Sciacca, Secrétaire Exécutif de la Commission des Iles de la CRPM



L’objectif de cette réunion est notamment de transmettre les demandes de la Commission des îles pour une meilleure prise en compte des besoins et des atouts des territoires insulaires dans les politiques de l’UE, en particulier dans la future politique de cohésion 2021-2027, de plaider en faveur de leur prise en compte, et de proposer une méthode de travail sur le traitement des problématiques insulaires entre la Présidence du Conseil et l’ensemble des institutions européennes, les Etats-membres et les institutions représentatives des territoires insulaires.