François Bustillo, évêque de l'Eglise de Corse : une audience privée avec le Pape François

- Comment s'est déroulée cette audience privée ?

- Je suis venu à Rome avec 180 autres nouveaux évêques des quatre coins de la Planète pour un temps de formation et une rencontre avec le Pape. Je ne savais pas à ce moment-là que le Saint-Père avait fait distribuer mon livre* à tous les autres évêques en précisant que le "Vescovo di Ajaccio" en était l'auteur.

Il a voulu en parler au cours d'un échange fraternel. J'ai rencontré un homme de 86 ans se plaignant certes d'un mal au genou, mais il était, je vous l'assure, bien dans sa tête et parfaitement au fait que j'étais l'évêque d'Ajaccio où il m'a nommé.



- Comment sort-on d'une telle rencontre ?

- Ce fut un beau moment de joie personnelle, car, ce n'est pas tous les jours que l'on peut parler avec le Pape en privé. Les échanges ont été chaleureux et fraternels. J'ai beaucoup apprécié ces instants au cours desquels j'ai eu l'occasion de lui dire pourquoi j'avais écrit ce livre sur le lieu précis où l'on vit son ministère.



- A t-il été question de la Corse ?

- Il sait que je suis évêque de l'église de Corse à Ajaccio. Mais il n'a pas été question de bilan. Nous avons, cependant, échangé sur ce qu'on vit ici, sur ce que l'on est et sur les rêves d'un peuple que l'on accompagne.

Pour ce qui est de la Corse, elle est présente en permanence à Rome avec le cardinal Dominique-François-Joseph Mamberti, (préfet du tribunal suprême de la Signature apostolique, NDLR), que j'ai invité pour la Madonnuccia.

Il est important pour moi de conserver et de privilégier les liens entre Rome et la Corse

----

* « La vocation du prêtre face aux crises », un ouvrage paru aux éditions Nouvelle Cité, traduit en italien à la demande du Pape François, au sein duquel Monseigneur Bustillo appelle à une vie religieuse nouvelle ancrée dans l’Évangile et retrouver, pour les prêtres, le sens sens du cœur à cœur. L'ouvrage avait, déjà, été distribué, à la demande du Saint-Père, à 2 000 prêtres lors du Jeudi Saint.