Football N2 : Le SCB dans la douleur s’impose face à Lille

Coup dur pour les bleus puisqu’à l’échauffement Mesbah se blessait (entorse de la cheville). Etshimi prenait donc sa place.

Ce sont les Lillois qui avaient le premier ballon de but. Alors qu’il s’apprêtait à relancer à 35 m de son camp, Bocognano glissait et le ballon était récupéré par les visiteurs qui contre-attaquaient. Postolachi se présentait seul devant Martin et lui glissait le ballon sous le corps. Bocognano revenu en catastrophe sauvait sur sa ligne (3ème).

Les joueurs du président Ferrandi avaient bien du mal à entrer dans le match face à de jeunes nordistes qui faisaient bien circuler le ballon.

A la 23ème minute bis-repetita. Bocognano perdait un ballon au milieu de terrain. Récupéré par Ouattara, le cuir parvenait à Postolachi qui tirait au ras du montant droit de Martin.

Les Bastiais réagissaient immédiatement par Salles-Lamonge qui centrait pour Quemper dont la reprise de la tête frôlait la transversale du gardien lillois Herbin (24ème)

Quemper encore lui avait l’ouverture du score au bout des crampons à la 32ème sur un débordement de la gauche. Il se retrouvait face à Herbin qui repoussait des 2 pieds.

Deux minutes plus tard, Etshimi, de la droite, adressait un missile à Herbin qui boxait le cuir en corner. Les bleus pâles reprenaient de la couleur.

Mais à la pause le score restait vierge.





Les Bastiais démarraient bien cette seconde période et Herbin devait boxer des 2 poings un centre au cordeau de Salis (47ème) .

Ils se créaient une nouvelle occasion à la 56ème par Coulibaly qui centrait pour Etshimi mais Herbin se saisissait du ballon sur la tête de l’attaquant bastiais.

Nouvelle grosse occasion à la 59ème quand sur un centre de la gauche de Moretti, Quemper reprenait de la tête, mais le ballon flirtait avec le montant droit d’Herbin.

Les Corses poussaient.

A la 65ème minute, Herbin devait sortir dans les pieds d’ Etshimi qui se retrouvait le nez dans la pelouse. L’arbitre désignait le point de penalty. Bocognano transformait le coup de pied de réparation : 1 – 0.

Sur la fin de la rencontre les Lillois faisaient le forcing pour égaliser et y étaient à deux doigts d’y parvenir par Ouattara à la suite d'une belle combinaison avec Ngoya (87ème).

Les Dogues obtenaient un dernier corner à la 90ème mais la défense corse dégageait.

Petite victoire du Sporting certes, mais importante sur le plan comptable !



Ils ont dit

Yohan Bocognano, défenseur et buteur

« Face à un centre de formation qui jouait bien, le match a été compliqué. Ils nous ont beaucoup gênés. On retiendra la victoire pas le contenu. On a manqué d’impact et d’intensité devant le but. On a été costaud et il faudra le rester tout au long de la saison. Pour tirer les penaltys je suis numéro 2. Néo (Mesbah) ne jouant pas c’était à moi de le tirer. »



Stéphane. Rossi, entraîneur du SCB

« Sans chercher d’excuses, la blessure de Mesbah a modifié notre schéma de jeu d’où une entame poussive. On était très mal organisé pour les presser. Ils n’ont pas été très dangereux mais nous on n’a pas été dans ce qu’on voulait faire. On a eu des occasions mais on n’a pas concrétisé. On a rectifié le tir en seconde période. On est allé les chercher. Il fallait retrouver nos valeurs et mettre la pression. C’est ce qu’on a fait. Sur l’ensemble de la seconde mi-temps on était dans le plan de jeu prévu. On a gagne, je pense, logiquement. Une victoire méritée et le public nous a aidés, il nous a poussés. C’est tous ensemble qu’on y arrivera, qu’on parviendra à faire retrouver au Sporting sa place dans le football. Il faut se fédérer. Avec plus de 6 500 personnes dans les tribunes, on doit se surpasser ».





La feuille de match

SC Bastiais 1 - 0 Lille OSC2 ( 0 - 0 )

3ème journée de N2 groupe A

Stade Armand Cesari à Furiani

Beau temps

Pelouse naturelle en bon état

Spectateurs : 6 322

Arbitre centre : Yann Gazagnes

Arbitre assistant 1 : Benjamin Guelfucci

Arbitre assistant 2 : Gregory Debard



But : Bocognano (65ème sp)

Avertissements : Vincent (35ème) - Coulibaly (40ème) – Martin (42ème) – Moretti (90 + 4).

Wackers (42ème) - Herbin (65ème) – Bangoura (90 + 4) pour Lille



SCB

Martin –Salis – Bocognano – Le Cardinal – Schur (Cioni 46ème) – Coulibaly (c)– Moretti – Vincent – Salles Lamonge – Quemper (Guibert 88ème) – Etshimi (Haguy 77ème).

Entr. : St. Rossi



LOSC

Herbin – Kanda (Mpembele 79ème) – Bocat – Gueye (Bangoura 70ème)– Droehnle (c) – Nlandu – Pembele – Wackers – Postolachi – Ouattara – Fatar (Ngoya 79ème).



Entr. : F. Da Cruz