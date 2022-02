Football Grand Sud : les féminines seules sur le pont

Le Sud, pensionnaire du R1, aurait du accueillir les Nationaux du Gallia à Sainte Lucie, et la SVARR, leader du R2, la réserve Gazière évoluant elle en Régional 1. Ces deux rencontres, pour diverses raisons, ne se sont pas déroulées et sont programmées, respectivement, les 2 et 9 mars à 14h30.



De la même manière le derby retour de Futsal en R1 entre Bonifacio et l’ASPV n’a pas eu lieu dans la mesure où la formation de la Cité du Sel a été retirée, définitivement, de la compétition.





Seules les équipes féminines étaient, donc, sur le pont dans le cadre du championnat à huit.

La SVARR, qui évoluait sur le terrain de la Casinca, a été battue 3 buts à 1, alors que l’ASPV qui rendait visite à l´ECB s’est inclinée sur la marque de 4 buts à 2