Football : Borgo et Nancy se neutralisent (0-0)

Dans ce début de rencontre aucune équipe ne prenait vraiment le match à son compte, se neutralisant. Il fallait attendre la demi-heure pour voir le jeu s’emballer, coté Nancéen. Les Lorrains se créaient 3 belles occasions par Mouazan et Cisse en seulement 3 minutes. Une seule équipe alors sur le terrain dans le dernier ¼ d’heure, les Borgais se repliant sur leur but. Presqu’ un miracle pour le FCB que le score soit de 0-0 à la pause.

La seconde période démarrait sur un bon rythme, chaque équipe posant le pied sur le ballon. Au fil des minutes, les visiteurs reprenaient le contrôle du jeu, les locaux jouant en contre. Si les occasions lorraines étaient franches, les défenseurs insulaires tenaient bon. Les 5 dernières minutes étaient toutefois corses qui acculaient les nancéens sur leur but. Le match pouvait alors basculer dans un camp comme dans l’autre mais le score restera vierge.











Feuille de match

22ème journée de National

FC Borgo 0 - 0 AS Nancy Lorraine (0-0)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : nuageux et faiblement pluvieux.12°

Spectateurs : Environ 200

Arbitre centre : KARIM ABED

Arbitre assistant 1 : ROMAIN GALIBERT

Arbitre assistant 2 : VIANNEY ROZAND







FCB : Barbet – Romany – Ngouabi – Doumbia (c)– Kerkhour – Berenguier – Duku (Sangara 69ème) – Lebas (Hemans 62ème) – Kouakou Ley 80ème) – Diabate – Coelho.

Entr. : Alex Torres



ASNL: Nangis (Lefebvre 73ème) – Robinet (Sakho 81ème) – Cropanese – El Aynaoui (c) – Mendy – Sourzac – Etcheverria – Mouazan (Nonnenmacher 88ème) – Pellegrini – Cisse – Tayot (Da Costa 81ème).

Entr. : Benoit Pedretti





Le film du match

1ère période

Coup d’envoi donné par les joueurs du FC Borgo.

4ème : Coup-franc de Kerkhour (FCB) sur la droite à 20 m des buts lorrains. Le ballon parvient à Lebas à l’entrée de la surface dont le tir passe au-dessus de la transversale de Sourzac.

11ème : Déboulé sur la gauche de Cisse (ASNL) qui tente sa chance à l’entrée de la surface corse. Le cuir finit dans les gants de Barbet.

27ème : Belle combinaison Nangis/Mouazan (ASNL) aux 30 m. Le tir de ce dernier à l’entrée de la surface est capté par le gardien Barbet.

29ème : Robinet (ASNL) lance Etcheverria sur la droite, après un crochet sur son adversaire son ballon est contré par Ngouabi. Sur le corner qui suit, la tête de Cisse passe juste au-dessus des cages de Barbet.

31ème : Sur un centre d’Etcheverria (ASNL) de la droite, Cisse reprend de la tète et le ballon frôle le montant droit de Barbet.

41ème : Coup-franc pour les Lorrains à 25 m des buts, excentré sur la gauche. Le ballon puissant de Mouazan est boxé par Barbet puis récupéré par Nangis mais une nouvelle fois sorti par Barbet.

43ème : Corner de la droite de Mouazan. Le cuir est capté par Barbet qui le relâche cependant. Romany dégage le danger.

2ème période

51ème : Coup-franc pour Kerkhour (FCB) des 25 m à droite, directement dans les mains de Sourzac.

54ème : Nangis (ASNL) tente sa chance à l’entrée de la surface corse mais le ballon prend les airs.

58ème : Cisse (ASNL) s’invite dans la surface borgaise, coté gauche. Son ballon enveloppé frôle le montant gauche de Barbet.

68ème : Centre de Cropanese (ASNL) de la droite au 2ème poteau Cisse aux 6 m glisse le ballon à droite du montant de Barbet.

84ème : Face au but à 25 m, Kerkhour sert Doubmia qui frappe. Le ballon passe juste à coté du montant droit de Sourzac.

86ème : Sur un centre de Kerkhur (FCB) de la droite Coelho est contré au tout dernier moment par El Aynaoui.

87ème : Tir puissant de Hemans (FCB) détourné par Etcheverria alors que le ballon prenait le chemin des buts.



La réaction de Alex Torres, entraineur FC Borgo

« Le sentiment est partagé mais pas de déception sur ce match. En livrant de telles parties on aurait plus de points. On progresse, on enchaine des prestations cohérentes. Sur l’ensemble de la rencontre le partage des points est logique. On ne nourrit pas de regrets et cette prestation servira de base pour les prochains matchs. car y a eu des aspects positifs».