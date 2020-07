Face à la pénurie de voitures de location, la solution entre particuliers

Depuis le début de l'été une pénurie de voitures de location touche la Corse, où les loueurs, dans leur grande majorité, n'ont pas anticipé la reprise de l'activité touristique.

Si certains ont bien géré leurs stocks pour satisfaire les réservations, d'autres professionnels ont été contraints d'annuler des réservations à la dernière minute, laissant des vacanciers dans des situations très compliquées.



Il y une dizaine de jours des semi-remorques remplis de voitures débarquaient en Corse pour approvisionner des loueurs professionnels.

On pensait dès lors que cette pénurie ne serait plus qu'un mauvais souvenir, ce n'est malheureusement pas le cas.





Les sites de particulier à particulier pris d'assaut

Pire, comme en témoignent plusieurs vacanciers le prix des locations s'est mis à flamber, au point que certains ont du renoncer.

"Face à cette situation nous avons des clients qui ont renoncé à leur voyage en Corse et qui ont annulé leur réservation" commente dépité un propriétaire de camping " Nous n'avions vraiment pas besoin de ça en cette période difficile où tout doit être mis en oeuvre pour tenter de faire repartir l'économie"..



Pour ceux qui ont vu leur réservation annulée ou qui ne peuvent faire face aux tarifs proposés, la solution c'est la location de voitures entre particuliers et nombreux ont été ceux à se ruer sur cette option pour partir à la découverte de la Corse

Des sites sont spécialisés dans ce type de transaction et pour la Corse ils ont tous été pris d'assaut, au point eux aussi de saturer.

" Je n'avais fait aucune réservation pour louer une voiture car je pensais qu'après le confinement, les gens ne se bousculeraient pas pour partir en vacances. Je viens du Havre et je n'ai pas spécialement suivi l'actualité concernant cette pénurie de voitures de location en Corse.

Je me suis donc retrouvé avec ma famille sans moyen de locomotion alors qu'au départ de Calvi nous avions souhaité visiter le Cap Corse.

Heureusement pour nous, nous avons trouvé ce matin même une voiture grâce à une application qui permet des échanges entre particuliers.

Cette solution, à un prix plus qu'abordable; sauve notre séjour.

De plus, en passant par l'application nous bénéficions d'une assurance qui nous permet de partir l'esprit tranquille".



D'autres vacanciers ont choisi d'autres applications qui proposent de rapatrier les voitures des loueurs d’une agence à une autre, au départ des grandes métropoles en direction de Bastia et Ajaccio mais pas trous les clients souhaitent rejoindre l'ile avec en voiture.



Reste aussi pour les plus jeunes et les plus courageux la solution de la location de deux-roues motorisés, de vélo ou encore de VTT électriques.