Fabrice Figarella : 43 heures d'efforts sur le parcours de l'ultratrail du Mont-Blanc…

Les accidents de la vie impliquent souvent par la suite un dépassement de soi. Une abnégation, pour remonter la pente qui pousse à surpass er des limites que le corps pensait infranchissables. Il y a dix ans, Fabrice Figarella, enfant de Bastia et de Figarella dans le Cap Corse, installé à Marseille où il dirige quatre cabinets de syndics à Marseille, Aubagne, La Ciotat et Toulon, est victime d’un accident de la route. Une épreuve qui l’a laissé à terre. Le choc est si violent qu’il passe de longs mois en convalescence pour réapprendre à marcher. Son histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’est sans compter sur la volonté de fer de ce Corse expatrié à Marseille. Avant cet accident, il avait un peu délaissé le sport.