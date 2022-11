Expulsion des gens du voyage de Caldaniccia : les forces de l'ordre sont sur place

Ce lundi matin, vers 9 heures, un très important dispositif de gendarmerie a été déployé au niveau du terrain d'accueil des gens du voyage de Caldaniccia. Les forces de l'ordre ont bloqué l'accès au terrain à la presse et vers 10 heures des grues sont également arrivées. L'expulsion devrait être imminente.



Les gens du voyage ont posté des caravanes pour faire blocage à l'entrée de leur camp. Les gendarmes leur ont demandé de sortir, sinon ils actionneront des grues pour les enlever de force.



Abraham Demestre, un des représentants de la communauté du terrain est sur place à l'entrée. En colère, il dénonce : "Il y a des bébés, des personnes handicapées... On est encerclés comme des cochons. On ne nous propose rien et c'est à nous de trouver une solution. Si on nous propose un terrain, on part tout de suite, sauf qu'on nous rejette la faute dessus."



Pour rappel, une quarantaine de personnes vivent sur le camp.



François Filoni, responsable du RN en Corse, est sur place, à l'entrée du camp pour constater les dégâts. Il avait tenu un point presse samedi matin avec les gens du voyage, mais aucune solution n'a vraisemblablement pu être trouvée.