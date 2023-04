Escale en Corse : Plus de 100 000 € récoltés au port des Restos du Cœur

Les bénévoles des Restos du Cœur de Corse ont réussi leur pari. Plus de 100 000 euros ont été récoltés la semaine dernière grâce à la générosité des Corses à l'occasion du spectacle Escale en Corse qui a réuni des nombreux artistes de renom sur la scène du Palatinu.



À l’initiative de cette manifestation, un groupe de quelques personnes, Laura Gomez Chiponi, Francky de Peretti, Cédric Fruhauf, directeur du Palatinu, Isabelle Torre des Restos du cœur et Régis Gomez, lui-même chanteur. « Nous avons réussi à réunir 150 artistes de divers univers, explique ce dernier. Comme pour la troupe des enfoirés, nous avons monté une comédie musicale. Les artistes et le public se sont amusés des surprises réservées puisque nous avons parfois donné un registre différent aux chanteurs. L’ambiance voire la symbiose était eu rendez-vous et la collecte de fonds a été conséquente ».



Ce sont donc 105 300 € qui seront distribués aux Restos du cœur corses répartis équitablement entre les deux départements. « Bien que l’événement soit au Palatinu, nous précisions bien que ce n’était pas une manifestation uniquement ajaccienne, mais à l’échelle de toute l’île. »



En effet, chaque année, ce sont près de quatre tonnes de victuailles qui sont distribuées sur la Corse. Et si l’événement s’est voulu festif, cela n’occulte en rien la raison d’être de ce spectacle. Malheureusement aujourd’hui dans l’île ce sont 700 000 personnes qui font appel aux restos du cœur. La précarité et la pauvreté sont des réalités jusque dans les campagnes. Les restos du cœur ont d’ailleurs investi dans des camionnettes banalisées afin de se rendre régulièrement dans les villages distribuer discrètement des repas.

« Aujourd’hui, nous aimerions dire que nous n’aurons plus besoin de réaliser ce type d’événement pour collecter des fonds, mais il n’en est rien. Beaucoup de personnes sont dans le besoin chez nous. Le côté positif, c’est que les artistes corses sont bel et bien solidaires et seront prêts à revenir si nous organisons d’autres spectacles ».