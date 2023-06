Equitation : AAlex Lastrajoli fait son grand retour à Casatorra

Le parcours hors du commun d'Alex Lastrajoli, passionné de sport et de football, a débuté à l'âge de 13 ans. Ce jeune homme déterminé à "faire plaisir à papa" a rapidement franchi les étapes, passant de l'école des lads à Chantilly à l'AFASEC, l'école des jockeys. Quitter la beauté insulaire pour le continent n'a pas été facile, mais à l'âge de 16 ans, il remportait déjà ses premières courses.



Aujourd'hui, alors qu'il a passé la quarantaine, Alex Lastrajoli compte plus de 1 500 montes à son actif. Il peut se vanter de 130 victoires en courses plates en Corse, ainsi que d'un succès au Grand Prix en Martinique et de 5 victoires en obstacles (dont 2 à Cagnes-sur-Mer et 3 à Rome, en Italie). Après avoir pris une pause forcée en 2014 pour se consacrer à une activité secondaire dans l'entretien des espaces verts, il est maintenant déterminé à revenir sous les projecteurs.



Pendant plus de 5 ans, il s'est éloigné du monde hippique, mais en 2020, lors d'une expérience à Marseille, toutes les sensations sont revenues rapidement. De retour en Corse, une discussion fortuite au stade Claude Papi a été le déclic. Malgré les coûts financiers évidents, il a décidé de préparer son retour, avec l'amitié de son enfance qui a joué un rôle crucial, notamment sur le plan financier.



L'année dernière, Alexandre Lastrajoli a redoublé d'efforts, même si peu de gens semblaient s'intéresser à lui. Il a retrouvé une meilleure santé, perdant 7 kg en seulement 2 mois. À partir de février 2023, il a commencé à monter à cheval à Ghisonaccia, en parallèle de son travail, les mercredis et les samedis, sous la tutelle de Jacky Casaroli. Depuis le 11 mai, il est à nouveau titulaire d'une licence.



Ce dimanche, il fera son retour à Casatorra, sollicité par le propriétaire Franck Ayadat, en association avec Santa Vanovhe. C'est un magnifique retour pour cet enfant prodige de l'équitation corse, qui a décidé d'aller de l'avant malgré les obstacles. En tout cas, c'est une belle histoire, comme le sport sait si bien les raconter.