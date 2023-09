Episode de pollution en Corse : la procédure d'alerte déclenchée

Conformément aux prévisions de Qualit'Air Corse, des particules d'origine saharienne ont atteint la Corse dans la nuit de samedi à dimanche. Actuellement, des concentrations élevées en particules fines frappent la région ajaccienne et le Sud-Ouest de l'île. Par conséquent, l'ensemble du département est désormais en procédure d'information et de recommandation du public pour ce 17 septembre.



Evolution pour demain

Ce phénomène devrait perdurer demain, maintenant des niveaux de concentration toujours élevés, et se propager progressivement à l'ensemble de l'île. Pour le lundi 18 septembre, le département de Corse-du-Sud sera en alerte pour persistance, avec des concentrations potentiellement supérieures au seuil d'alerte en particules fines PM10.



Simultanément, le département de Haute-Corse sera placé en procédure d'information et de recommandation.

Pendant cette période "il est impératif que les personnes sensibles respectent scrupuleusement leur traitement médical." indiquent les autorités dans un communiqué. Quant à la population en général, "il est vivement recommandé d'éviter les activités physiques intenses, en particulier pour le département de Corse-du-Sud aujourd'hui et pour l'ensemble de la Corse demain, le 18 septembre."