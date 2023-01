Encore un tiercé dans l'ordre pour Tony Gonzalez sur CNI : ses pronostics du jour

Bonjour à toutes et à tous,

L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer accueille les galopeurs ce lundi 23 janvier 2023 pour le premier Tiercé, Quarté, Quinté+ de la semaine. Seize concurrents âgés de 4 ans vont donc en découdre pour le succès sur la distance de 1500 mètres (corde à : gauche-piste en herbe). Départ à 13h50.



Mes préférés pour le Prix de Cannes qui se dispute en réunion 1 course 2 :

15 : Yes For Ever

14 : Game Run

10 : Etatique

1 : Cour du Roi

8 : Investisseur

6 : Montmirail

16 : Forchester

4 : Mammalina

Ma sélection : 15 - 14 - 10 - 1 - 8 - 6 - 16 - 4



Sélection jeu simple

Réunion 3 à Agen-La Garenne : Sixième Course : Départ à 14h42.

7 : Jeux d'Action : Il ne faut surtout pas le condamner hâtivement et il aura à coeur de remettre les pendules à l'heure

Coup de coeur

607 en réunion 3.



Réunion 3 à Agen-La Garenne : Septième Course : Départ à 15h17.

6 : Iron d'Espoir : Il va se présenter au départ au top de sa condition physique et il devrait lutter activement pour le succès

Coup de poker

706 en réunion 3.



À demain pour d'autres victoires.