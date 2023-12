En Corse, 51 communes retenues pour bénéficier du dispositif "Villages d'avenir"

Le 15 juin 2023, la Première Ministre a dévoilé un nouveau plan baptisé France Ruralités, avec pour fleuron le programme "Villages d’avenir". L'objectif principal de cette initiative est d'accompagner les communes rurales de moins de 3 500 habitants dans la concrétisation de leurs projets de développement. Ce programme, sous la houlette de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, s'ajoute aux efforts déjà déployés à travers les programmes "Action cœur de ville", "Petites Villes de demain", "Territoires d’industrie" et "Avenir montagnes", en fournissant un soutien en ingénierie aux territoires.



Villages d’avenir s'engage à simplifier la vie quotidienne des élus qui portent le développement de leur commune. Il les accompagne dans la réalisation de leurs projets tout en les orientant vers les dispositifs et les aides disponibles auprès de l’État et d'autres partenaires financiers.



Quelles communes ont été sélectionnées en Corse ?

À la suite d'un appel à candidatures pour la première vague de communes labellisées, les préfets, en collaboration avec les collectivités locales, ont identifié les communes qui bénéficieront de cet accompagnement. Le programme débutera en janvier 2024 pour une durée de 12 à 18 mois.



En Haute-Corse, pas moins de 36 communes ont été retenues lors de cette première vague pour l'année 2024, dont 28 grâce à des candidatures groupées. Parmi elles, on compte Barbaggio, Barrettali, Belgodère, Bisinchi, Campile, Canari, Castello-di-Rostino, Cateri, Centuri, Corbara, Costa, Galéria, Giuncaggio, Isolaccio-di-Fiumorbo, Lama, Linguizzetta, Matra, Mausoléo, Monte, Novella, Oletta, Olmi-Cappella, Olmo, Patrimonio, Pietralba, Pietraserena, Pino, Poggio-d'Oletta, Rogliano, Saliceto, Scolca, Speloncato, Tomino, Urtaca, Valle-di-Rostino, et Vescovato.





De son côté, la Corse du-Sud accueillera l'initiative dans 25 de ses villages, dont Altagène, Carbini, Ciamannacce, Coggia, Évisa, Forciolo, Giuncheto, Granace, Grossa, Grosseto-Prugna, Guagno, Lecci, Olmeto, Olmiccia, Orto, Poggiolo, Quenza, San-Gavino-di-Carbini, Santa-Maria-Siché, Serra-di-Ferro, Serra-di-Scopamène, Soccia, Sollacaro, Zicavo, Zigliara.



Ces communes auront ainsi l'opportunité de bénéficier d'un accompagnement spécifique pour donner vie à leurs projets de développement local. Villages d’avenir s'inscrit comme un nouveau souffle pour les territoires ruraux de la Corse, les propulsant vers un avenir prometteur.