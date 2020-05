Elections municipales les 27 septembre et 4 octobre ? Les candidats bastiais réagissent

"L'annonce n'est pas encore officielle mais je vois mal comment on aurait pu tenir des élections en juin. A présent tout est à refaire. On repart avec le même état d’esprit en ayant du recul par rapport à ce conflit sanitaire hors normes. Dans ces conditions les élections ont un caractère secondaire. Il faudra penser des règles éthiques et économiques pour les personnes puissent avoir un minimum pour vivre. Pour cela, il convient d'avoir une vision plus centrée et de revoir nos modèles politiques. Il faut placer l'humain au centre des enjeux, pas l’argent. Notre programme est dans cette logique. Toutefois on essaiera d’adapter les priorités à ce qu’attendent les gens après un drame aussi lourd ( pertes de revenus, d'activité...) pour redonner un axe politique fort et cohérent. C'est un socialisme à la Corse qui permettra de faire face à la crise."