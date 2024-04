EN IMAGES - Un nouveau départ pour le centre de secours principal de Bastia

Le bâtiment est identique, mais les outrages du temps ont été effacés. Les pompiers du centre de secours principal de Bastia disposent d'un outil ayant rompu, définitivement avec "l'insalubrité" du lieu ainsi que l'a évoqué dans son intervention le président du conseil d'administration du SIS 2B qui ce samedi matin a présidé à la cérémonie de la rénovation des lieux en présence du président du conseil exécutif de Corse, du préfet de Haute-Corse, du maire de Bastia, des directeurs des SIS de Corse, du président de la CAB, de l'Université de Corse, de la CCI de Corse, des maires et représentants des communes sur lesquelles le centre de secours bastiais est appelé à intervenir régulièrement.





La matinée a débuté par une cérémonie en hommage au sapeur-pompier Marc Orsini, victime, à l'âge de 35 ans, de la dramatique explosion survenue à Lupino sur les lieux mêmes de la caserne où une stèle, dévoilée par son fils, fleurie par sa petite-fille et bénie par le père Georges Nicoli, aumônier des sapeurs-pompiers, rappelle désormais la tragique disparition.

Autres hommages : ceux rendus par les diverses personnalités aux pompiers victimes du devoir : François Ercole, Christian Berard, Antoine Angelini.



Joseph Mariani, nouveau chef du centre de secours



La matinée s'est poursuivie par la remise des insignes de chef de centre du secours principal au capitaine Joseph Mariani par le lieutenant-colonel Pierre Pieri, chef du SIS de Haute-Corse. Une cérémonie brève qui n'a pas manqué d'ajouter une note d'émotion dans les rangs conséquents de la grande famille des pompiers.



À l'heure des allocutions après l'intervention du colonel Pieri, directeur du SIS et de Pierre Savelli, le maire de Bastia qui s'est, pour sa part, félicité de la qualité et des travaux et de la célérité à laquelle ils ont été accomplis, Hyacinthe Vanni, président du conseil d'administration du SIS 2 B n'a pas manqué de se féliciter des efforts d'équipements accomplis au-delà de l'exemple de la caserne bastiaise depuis 2019 dans tous les centres de secours de l'île. Des équipements qui, n'a-t-il cesse de le marteler, sont le fruit de l'engagement de la collectivité de corse et de l'attachement de la collectivité aux forces de secours.

Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif a, pour sa part, dit combien la CTC, qui a financé à 80% les travaux de rénovation menés à Bastia, était attachée à garantir à tous les pompiers de Corse des conditions optimales de travail et d'intervention.

Puis Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, n'a pas manqué de son côté de mettre en avant le courage, l'abnégation et le dévouement des pompiers, des hommes qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour sauver celle des autres...



Il ne restait plus, dès lors, après que le ruban a été découpé par la famille de Marc Orsini, qu'à inaugurer et baptiser le bâtiment "lifté" à bon escient par Florence Biewes, architecte missionnée sur cette rénovation.