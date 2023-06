EN IMAGES - Le Corte Club de Gym a fait on show

Le Cosec municipal de la cité Paoline était bien trop petit ce samedi soir pour accueillir la foule des parents et amis des licenciés du Corte Club de Gym. Dès 18h30, on se pressait déjà dans le gradins, malgré la chaleur étouffante , "sinon nous n'auront plus de places assises", lance Andria prévenant. En effet, rapidement le Cosec se remplit et la tension monte au fil des minutes auprès des jeunes gymnastes qui peaufinent leur maquillage et coiffure.

Xavier Grazietti, le trésorier-entraîneur, est aux manettes. La musique de fond laisse place aux Chjami Aghjalesi et la chanson Guerrieri pour annoncer l'entrée des vedettes emmenés par Angélique Renucci, entraîneuse générale. Le public est debout et acclame les graines de champions qui vont offrir un spectacle haut en couleur durant plus de deux heures.



Evolution au sol, barres asymétriques, poutre, sauts. Tous les agrès sont utilisés et les parents découvrent leurs progénitures heureux de montrer ce qu'ils ont appris durant cette nouvelle année de formation gymnique. Des plus petits aux ados, on passe en revue le panel de l'apprentissage dévoilant, par là même, des graines de champions. Noyés au milieu d'une foule de petites filles, les quatre garçons inscrits au CCG espèrent pouvoir continuer au sien du club. Malheureusement, comme le précise Xavier Grazietti, "ils ne seront plus en mesure de poursuivre bien longtemps, car nous ne sommes pas équipés pour former les garçons à la pratique de la gym masculine. Il nous faudrait un cheval d'arçons et des anneaux. Et pour le moment notre salle est bien trop petite pour installer de nouveaux agrès". A moyen terme, cela ne devrait toutefois plus être un problème si le projet porté par la commune voit le jour à Chabrières. Et l'adjoint aux sports, Jo Orsatelli, a tenu lui aussi à assister au spectacle, "normal pour le délégué aux sports. Et je constate que les gymnastes cortenais ont un très bon niveau. D'ailleurs les résultats obtenus encore cette année prouvent du sérieux du Corte Club de Gym".



Les évolutions gymniques se poursuivent, entrecoupées de chorégraphies sur des musiques des plus entraînantes et portées par un public toujours aussi enthousiaste à quelques minutes de la fin.

Un final qui regroupe l'ensemble des participants sur le praticable pour une danse décousue et rythmée. C'est l'heure de dire merci aux dirigeants et entraîneuse qui reçoivent cadeaux et bouquet de fleurs. "Bonne vacances" lance alors Angélique Renucci!