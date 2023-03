EN IMAGES - La statue de la Madonuccia installée au nouvel hôpital d'Ajaccio

Près de 300 personnes étaient réunies pour le voir de leurs propres yeux. A la veille de la célébration de la Madonuccia, les festivités ont démarré dès le matin, avec une procession organisée pour transférer la statue de la Vierge Marie de l'ancien hôpital Nôtre-Dame de la Miséricorde d'Ajaccio, jusqu'au nouvel établissement situé au Stilettu. Une première étape, du hall principal jusqu'à l'entrée de l'ancien site, a ensuite vu la statue emmenée en pick-up jusqu'au nouvel hôpital.



C'est là, quelques instants après son arrivée vers 10h20, que la procession a démarré et la statue installée une dizaine de minutes plus tard. L'évêque de Corse, Monseigneur François Bustillo, a alors procédé à la bénédiction de la statue et du nouvel hôpital, avant que les chants des confréries ne résonnent.



"C'est un moment important, comme un pèlerinage symbolique à la veille de la Madonuccia, avec ce transfert de la Vierge Marie d'un hôpital à un autre, qui marque à la fois le renouveau et la continuité, se réjouit Mgr François Bustillo. L'hôpital est un lieu où l'on est vulnérable, un lieu de souffrance mais aussi d'espérance, de consolation et d'humanité. Il y a le côté technique, médical, mais il faut humaniser les hôpitaux. Je crois que la présence de la Vierge Marie apporte bienveillance, réconfort et consolation. Il est important de mettre en valeur, dans un lieu nouveau, le fait qu'il y ait une âme, quelque chose de beau et de bien."