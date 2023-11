EN IMAGES - "L'Apana" le nouveau semi-rigide de la SNSM baptisé à Bastia

Pierre-Marie Luciani, le président et Stéphane Lucchini, le patron de la station de Bastia, ont bien fait les choses.

Les toutes premières personnalités de l'île, du département et de la ville étaient là. La direction nationale de la SNSM était représentée comme la préfecture de la Méditerranée. Avec eux, le père Georges Nicoli, curé de Notre-Dame de Lourdes et doyen de la ville de Bastia, pour présider le baptême du superbe Alpana - SNS7 - 027. Et bien sûr la marraine Véronique Saadé-Albertini, une "Niulinca", venue en famille avec son époux Rodolphe Saadé Pd-g de la CMA CGM qui a contribué avec beaucoup d'autres partenaires, la collectivité de Corse notamment, à l'acquisition de cette belle unité baptisée, comme le veut la tradition de la SNSM, un 4 novembre.



Une cérémonie marquée par plusieurs interventions après le propos d'introduction de Pierre-Marie Luciani qui a rappelé le cheminement et surtout les aides obtenues pour mener à bien l'arrivée de l'Alpana à Bastia. Des interventions toutes axées sur l'indispensable présence de la SNSM autour de nos côtes, sur le bénévolat exemplaire de tous ceux qui concourent à sauver des vies sur l'eau et sur la reconnaissance unanime envers cette belle société des sauveteurs en mer.

Une reconnaissance, affirmée haut et fort, par Véronique Saadé-Albertini qui n'a eu aucune difficulté à se faire apprécier par l'ensemble des invités de la SNSM mais, qui, en revanche, en a eu davantage à l'heure de briser la traditionnelle bouteille de champagne...

Mais Pierre-Marie Luciani a su la suppléer rapidement.



Ce baptême sera suivi par plusieurs autres au cours des semaines à venir à Calvi, Propriano et Ajaccio.

L'objectif de la SNSM est "de continuer, avec l’aide de ses partenaires et donateurs, à moderniser ses moyens d’intervention en mer pour permettre à ses bénévoles de remplir leur mission au profit des usagers de la mer avec efficacité et dans les meilleures conditions de sécurité".