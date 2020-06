EN DIRECT - Second tour des municipales 2020 en Corse : 53, 68% de participation en Haute-Corse

A 12 heures la participation à ce second tour des municipales était en hausse en Corse-du-Sud.

Elle était de l'ordre de32,03% contre 25,22% au premier tour et 33,83 %, mais en 2014.

En revanche en Haute-Corse il atteint 22,40% soit plus de 6 points de moins qu’au premier tour (28,18%).