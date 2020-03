EN DIRECT - Municipales à Bastia : une élection atypique

- Les premiers électeurs bastiais ont enfilé leurs gants de protection pour élire leur maire ce dimanche 15 mars.Si pour l'heure on ne connaît pas encore le taux de participation, celui-ci semble toutefois en baisse. A l'arrivée dans les bureaux, les embrassades habituelles font places aux coups de coudes. Les personnes âgées, les plus courageuses, se sont armées de masque et stylo afin de glisser dans les meilleures conditions possibles leur enveloppe dans l'urne.Pour limiter la propagation du virus, des dispositions ont été prises dans tous les bureaux de vote de la ville.Plusieurs candidats et leurs soutiens ont sans s'y attarde guère. Après avoir glissé leur bulletin, ils repartent pour une tournée des bureaux de vote.On assiste ainsi à des scènes inédites dans l'histoire des municipales : un agent de sécurité qui régule le flux des électeurs, des assesseurs gantés, des scotchs oranges placés à un mètre d'intervalle pour séparer chaque votant, du gel hydroalcoolique mis à disposition des citoyens pour un lavage de main avant et après le vote.Au bureau de Saint-Joseph, certaines personnes étaient même équipées de combinaisons intégrales.Mais au moment de signer, le votant se penche à quelques centimètre du visage de l'assesseur qui n'est pas protégé. De nombreuses personnes n'ont pas pris de stylos et utilisent donc celui mis à disposition qui n'est pas toujours désinfecté. Dans certains bureaux, les distances de sécurité ne sont pas non plus respectées.

#RestezChezVous, populaire sur Twitter